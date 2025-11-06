Slušaj vest

Izgleda da Francuz nije želeo da propusti priliku da dođe u Beograd, a očekivano, njegovo pojavljivanje u Beogradskoj areni izazvalo je burne reakcije sa tribina koje su na utakmici Crvena zvezda - Panatinaikos u 9. kolu Evrolige bile prepune.

Pred sam početak utakmice na račun nekadašnjeg košarkaša Partizana su stigle uvrede, a koliko god da tako nešto nije poželjno, odgovor Francuza je bio sramotan.

Matijas Lesor je uz pomoć banane odgovorio na provokacije, a kako je to uradio možete da vidite na sledećem snimku:

Lesor je pre gotovo punih godinu dana doživeo horor povredu i prelom noge od kojeg se i dalje oporavlja. Očekuje se da se uskoro vrati u tim, ali trener Panatinaikosa Ergin Ataman nije siguran kada će se to tačno desiti.

Centar je u prošlosti navikao na uvrede kada god njegov tim gostuje Crvenoj zvezdi, a jednom prilikom je priznao da mu prija takav odnos. Bilo je to nakon utakmice Zvezde i Panatinaikosa u dvorani "Aleksandar Nikolić" 1. novembra 2024. godine. Lesor je stajao u jednoj prostoriji u dvorani, a navijači koji su izlazili iz hale su zastajali pored prozora i vređali Francuza.

Tada je Lesor ostao hladnokrvan, smejao se, jednom navijaču je na srpskom jeziku poručio da ga voli, a zaposlenom iz Panatinaikosa je rekao da ostavi otvoren prozor jer on voli takav odnos i da se "hrani" njime.

Ovaj put je odlučio da odgovori na neprimeren način.

