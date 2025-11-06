Slušaj vest

Crvena zvezda je sinoć na svom terenu održala čas košarke grčkom velikanu Panatinaikosu.

Crveno-beli su slavili rezultatom 86:68 i tako zabeležili svoj sedmi uzastopni trijumf i izjednačili klupski rekord po broju vezanih pobeda u Evroligi, koji su prethodno postavili u sezoni 2016/17.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Jedan od junaka trijumfa bio je Nigerijac Čima Moneke, koji je svojom neverovatnom energijom i borbenošću za kratko vreme osvojio srca navijača crveno-belih.

Nakon meča sjajni Moneke podelio je svoje utiske.

"Ponosan sam na nas. Iskreno, očekivao sam da ćemo ovako pobediti Panatinaikos", rekao je Moneke u razgovoru za "Meridian sport".

Smatra da je odbrana bila presudna na ovoj utakmici.

"To stalno govorim —- naš identitet je odbrana! Protivnicima je bilo teško da dišu, a navijači su to još više pojačali. Ponosan sam na nas zbog toga. Ali četvrta četvrtina mora da bude bolja. Moramo da nastavimo da igramo isto, ne da „pustimo vreme“ da iscuri. Moramo da igramo da pobedimo, jer razlika u poenima je važna. Mislim da smo mogli i morali bolje u četvrtoj četvrtini, ali sam i dalje ponosan na nas", rekao je Moneke.

Moneke je istakao da ova ekipa "nema limit".

"Kad budemo svi zdravi, biće zastrašujuće za druge timove", poručio je Moneke.

Šmekerski se osvrnuo i na komentar Kendrika Nana, koji je pre utakmice rekao da bi izabrao bilo kog saigrača iz Panatinaikosa pre Monekea.

"Mislim da je rekao ono što treba da kaže. Ne može da bira naše igrače ispred svojih. Dao je pravu izjavu za svoj tim, i ja bih rekao isto za nas. Mi se takođe borimo sa povredama, ali ne tražimo izgovore što nemamo neke igrače. Tako da, ne vidim ništa loše u onome što je rekao", rekao je Čima.

Kurir sport