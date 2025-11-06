Slušaj vest

Džabari Parker odlazi iz Partizana! Ova vest, koju je plasirao novinar grčkog portala SDNA Vasilis Papateodoru, napravila je pravu malu uzbunu među navijačima Partizana, ali i u evropskom košarkaškim okvirima.

Činjenica je da Amerikanac, koji je trebalo da bude najveće pojačanje crno-belih igra očajno i ni izbliza nije na nivou igrača koji u Evroligi pravi razliku. Međutim, kako saznajemo, Željko Obradović i Zoran Savić trenutno ne razmišljaju da povuku tako radikalan potez, pa će Parker nastaviti svoju misiju u Partizanu.

Ono što je verovatno podgrejalo priču o njegovom odlasku je neigranje protiv Barselone, odnosno Obradovićevo "klupiranje", i to baš u meču na kojem se očekivalo da Džabari bljesne, što je gotovo pravilo kada neko igra protiv ekipe koja ga se prethodno odrekla.

Odnosi

Odmah su krenule "proverene" informacije da je u pitanju neka vrsta trenerove kazne za prethodne užasne partije, pa da je čak došlo do zahlađenja odnosa između Obradovića i Parkera.

Međutim, više je razloga zašto je uručivanje otkaza bivšem NBA asu iracionalna stvar. Najpre, gotovo je nemoguće u ovom trenutku pronaći zamenu za košarkaša koji ima takav napadački arsenal, tržište je "tanko", što se najbolje videlo baš u slučaju Partizana, kada su na pozicije centra i plejmejkera dovedene igrači koji više nisu bili u planovima Reala i Monaka.

Ugovor

Druga stvar je ogroman ugovor Džabarija Parkera. Doduše, nije poznato da li postoji neka klauzula po kojoj klub mogao relativno bezbolno da prekine saradnju s njim, ali poznato je da se Amerikanci dobro osiguraju prilikom potpisivanja ugovora. Uostalom, Partizan i dalje plaća Ifea Lundberga, iako nije deo ekipe crno-belih. Klub ne može da izdrži još jedan takav scenario.

Takođe, Željko Obradović nije poznat kao neko ko se potpuno odriče igrača tokom sezone. Smanjivanje minutaže, guranje u drugi plan su nešto sasvim drugo...

Jedino što bi eventualno došlo u obzir jeste dogovor između klubova, kao u slučaju Nika Kalatesa i Bruna Fernanda. Čak da nako i prihvati određene uslove, kao što smo rekli na početku teksta, koja "četvorka" bi mogla da popuni Parkerovo mesto...