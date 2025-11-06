Slušaj vest

Crno-beli će u 9. kolu Evrolige igrati protiv Olimpijakosa u Pireju igrati u petak od 20.15 časova.

Pred odlazak u Grčku Željko Obradović je otkrio da neće moći da računa na dvojicu košarkaša.

U pitanju su Džabari Parker i Vanja Marinković.

Biće to druga uzastopna utakmica na kojoj Parker neće igrati, pošto je utakmicu protiv Barselone presedeo na klupi za rezervne igrače. Tada je iz predostrožnosti ostao na klupi nakon što je na utakmici protiv Borca u ABA ligi povredio prst.

Sada, pred utakmicu protiv Olimpijakosa, Parker je bolestan i zbog toga neće igrati.

1/5 Vidi galeriju Džabari Parker Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Screenshot, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Kada je reč o Vanji Marinkoviću, on oseća bol u leđima, a odluka je da je, zbog problema koje bi mogao da ima tokom puta, bolje da ostane u Beogradu.

- Džabari je preskočio trening juče jer je bolestan. Vanja je počeo trening, ali ima problema s leđima i ostaće u Beogradu. Imao je tretman, nije mu pomoglo. Avion, autobus, ne bi to bilo dobro za leđa, pa smo rešili da ostane - rekao je Obradović.

U sredu uveče je iz Grčke stigla informacija da crno-beli planiraju da prekinu saradnju sa Parkerom.

- Super, javite se tima iz Grčke, pa razgovarajte s njima - ukratko je odgovorio trener Partizana na pitanje o toj temi.

Bonus video: