Francuz se još uvek oporavlja od teške povrede koju je zadobio krajem 2025. godine. Očekuje se da se u skorije vreme vrati u tim, ali trenutno nije tačno poznato kada će se to desiti.

Ljubimac navijača Partizana je navikao na uvrede od strane navijača Crvene zvezde, a na samom početku utakmice je odlučio da odgovori neprimerenim gestom.

Tokom meča nije bilo uvreda usmerenih prema njemu, barem ne na ozbiljnijem nivou, ali je posle meča umalo izbegnut teži incident.

Nakon kratkog i srdačnog razgovora sa Čimom Monekeom na sredini terena, Lesor je krenuo ka tunelu koji vodi ka svlačionicama, ali je u tom trenutku naišao na osobu koja ga je snimala. Deluje da je sa tom osobom prvo došlo do verbalnog sukoba, a potom i do fizičkog kontakta.

Matijas Lesor je želeo da se obračuna sa čovekom, a u tim trenucima je Saša Obradović išao prema tunelu.

Kada je video francuskog košarkaša odmah je reagovao i, uz pomoć Nebojše Ilića, odvukao ga prema izlasku sa parketa.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Sukob Matijasa Lesora u Areni Izvor: Kurir

Inače, Crvena zvezda je došla do sedme uzastopne pobede tako što je dominirala od početka utakmice. Imala je u trećoj deonici i maksimalnih 28 razlike, a uz ozbiljniji pad u igri u poslednojj četvrtini, meč je završen sa 18 poena razlike.

Crveno-beli su sada prvi na tabeli sa sedam pobeda i dva poraza.

