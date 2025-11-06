Zvezda rasprodala Arenu
EVROLIGA
EVROLIGA SE PONOVO OGLASILA ZBOG ZVEZDE: Ostali su bez teksta slikama i brojkama iz Arene!
Zvezda je tako potvrdila fantastičnu formu i upisala i sedmi uzastopni trijumf u ovom takmičenju.
Crveno-beli su na ovom meču imali i ogromnu podršku od strane navijača.
Po prvi put ove sezone je Zvezda uspela da rasproda čitavu Arenu, pa je bilo više od 20.000 navijača, zbog čega se javila i sama Evroliga.
Dan posle utakmice između Zvezde i Panatinaikosa se oglasilo najjače evropsko klupsko takmičenje, koje je sa nevericom objavilo broj gledalaca sa ove utakmice.
Naime, prema zvaničnim informacijama bilo je 20.787 navijača u Beogradskoj areni.
"Vau" kratko su prokomentarisali iz Evrolige.
