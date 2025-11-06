Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Panatinaikos rezultatom 86:68 u utakmici 9. kola Evrolige.

Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zvezda je tako potvrdila fantastičnu formu i upisala i sedmi uzastopni trijumf u ovom takmičenju.

Crveno-beli su na ovom meču imali i ogromnu podršku od strane navijača.

Po prvi put ove sezone je Zvezda uspela da rasproda čitavu Arenu, pa je bilo više od 20.000 navijača, zbog čega se javila i sama Evroliga.

Dan posle utakmice između Zvezde i Panatinaikosa se oglasilo najjače evropsko klupsko takmičenje, koje je sa nevericom objavilo broj gledalaca sa ove utakmice.

Naime, prema zvaničnim informacijama bilo je 20.787 navijača u Beogradskoj areni.

"Vau" kratko su prokomentarisali iz Evrolige.

Ne propustiteEvroligaOBRADOVIĆ SPREČIO TUČU LESORA I ZVEZDINOG NAVIJAČA! Francuz ušao u sukob na parketu Arene, trener crveno-belih ga odveo u svlačionicu (VIDEO)
Matijas Lesor
EvroligaKAKO JE ZVEZDA DOŠLA NA KORAK DO ISTORIJE! Ataman se pogubio, a sa njim MVP i svi ostali... Šta je odgovor za ekipu Saše Obradovića?
Saša Obradović na utakmici protiv Panatinaikosa
EvroligaKAPITEN PANATINAIKOSA SUROVO ISKREN POSLE DEBAKLA U ARENI: Sramota me je, nije problem to što smo izgubili...
Kostas Slukas i Čedi Osman na utakmici protiv Crvene zvezde
Evroliga"OVA EKIPA NEMA LIMIT - BIĆEMO ZASTRAŠUJUĆI" Moneke pričao o demoliranju Panatinaikosa, pa šmekersi prokomentarisao izjavu Nana!
Čima Moneke

Delije, atmosfera na Crvena zvezda - Panatinaikos Izvor: Kurir