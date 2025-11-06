Slušaj vest

Jorgos Barcokas trener košarkaša Olimpijakosa najavio je utakmicu protiv Partizana istakavši da očekuje odgovor crno-belih na prethodna poraza.

1/6 Vidi galeriju Jorgos Barcokas Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Olimpijakos ovaj duel dočekuje sa skorom od pet pobeda i tri poraza, dok Partizan ima 3-5.

"Imamo bolji skor na gostovanjima. Imamo tri pobede u četiri utakmice. Ipak, dobro je što smo izbegli putovanje. Tim smo koji je čvrst gde god da igra i bićemo spremni da se borimo. Isto važi i za Partizan. Oni su dobar tim i naravno očekujemo da će igrati bolje nego na poslednjoj utakmici u Dubaiju jer imaju trenera, kvalitet i talenat da igraju bolje", rekao je Barcokas.

Upitan je i da prokomentariše dosadašnji deo sezone, što nije želeo da radi, ali je napomenuo budžete nekoliko klubova uključujući i Crvenu zvezdu.

"Za sada je mali uzorak. Neki zaključci mogu da se naprave nakon završetka prvog kruga, sada je rano. Povrede utiču na nastupe timova, Evrobasket je igrao svoju ulogu. Timovi se grade tokom godine. Budžeti koje su imali Crvena zvezda, Hapoel ili Žalgiris, su najveći u njihovim istorijama. Timovi ulažu u znanje pored novca i u dobar izbor igrača. Ovo je Evroliga. Svake godine postoji tim koji iznenadi, kao Pariz prošle godine. Ali, tu su i drugi", naveo je.