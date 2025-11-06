Slušaj vest

Dannski košarkaš Ife Lundberg mogao bi konačno da napusti Partizan.

Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

Naime izraelski mediji pišu da je Makabi iz Tel Aviva posle oko mesec dana konačno "zagrizao" da dovede danskog košarkaša u svoje redove i da je dogovor veoma blizu.

Dodaje se da je došlo do napretka u pregovorima između dve strane i vrlo lako bi moglo da se dogodi da danski reprezentativac potpiše za novi klub u narednim danima.

Makabiju je svakako potreban još jedan bek, a on je u Partizanu još od letos otpisan i nije ni prošao pripreme sa klubom. Trenira individualno u Danskoj, a kada bude otišao iz redova crno-belih, Partizan će svakako i finansijski "prodisati", jer je Lundberg bio među najplaćenijima u sezoni koja je iza nas.

Željko Obradović nije želeo da vrati Lundberga u sastav ni kada se povredio Karlik Džons, već je kao zamena stigao iskusni Nik Kalates.

Pošto se već uveliko govori da će Uroš Trifunović napustiti Makabi i otići na pozajmicu, Ponos Izraela traži novo pojačanje, a izgleda da je oko palo na kraju na Lundberga.

