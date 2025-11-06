Slušaj vest

Dannski košarkaš Ife Lundberg mogao bi konačno da napusti Partizan.

Naime izraelski mediji pišu da je Makabi iz Tel Aviva posle oko mesec dana konačno "zagrizao" da dovede danskog košarkaša u svoje redove i da je dogovor veoma blizu.

Dodaje se da je došlo do napretka u pregovorima između dve strane i vrlo lako bi moglo da se dogodi da danski reprezentativac potpiše za novi klub u narednim danima.

Makabiju je svakako potreban još jedan bek, a on je u Partizanu još od letos otpisan i nije ni prošao pripreme sa klubom. Trenira individualno u Danskoj, a kada bude otišao iz redova crno-belih, Partizan će svakako i finansijski "prodisati", jer je Lundberg bio među najplaćenijima u sezoni koja je iza nas.

Željko Obradović nije želeo da vrati Lundberga u sastav ni kada se povredio Karlik Džons, već je kao zamena stigao iskusni Nik Kalates.

Pošto se već uveliko govori da će Uroš Trifunović napustiti Makabi i otići na pozajmicu, Ponos Izraela traži novo pojačanje, a izgleda da je oko palo na kraju na Lundberga.