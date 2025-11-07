Slušaj vest

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington preuzeo je odgovornost za poraz od Olimpijakosa.

Košarkaši Partizana izgubili su Olimpijakosa 80:71 (20:20, 19:18, 19:15, 13:27) u Pireju u 9. kolu Evrolige.

1/9 Vidi galeriju Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dvejn Vašington je sa 20 poena bio najefikasniji u Partizanu, ali je na kraju meča imao i izgubljenu loptu, zbog čega je prihvatio krivicu.

- Moramo da budemo bolji, preuzimam odgovornost. Izgubio sam loptu na nedopustiv način. Igrali smo veoma dobro, samo poslednji deo 4/4 nije bio dobar. Moram da budem bolji, rastemo, napredujemo. Vratićemo se radu na treninzima, naći ćemo način da privodimo ovakve utakmice kraju - rekao je Vašington.

BONUS VIDEO: