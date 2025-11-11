Svi događaji
17:25

Veliki hendikep za Zvezdu

17:20

Prva četvrtina - 29:21

Avramović se razigrao njegov več osmi poen. Obradović reaguje, traži tajm-aut. Zvezda nije iskoristila poslednji napad u prvoj četvrtini.

17:18

9. minut - 24:21

Batler pogađa svoju prvu trojku na meču. 

17:17

8. minut - 22:17

Aleksa Avramović je ušao u igru i postigao svoju prvu trojku.

17:16

7. minut - 19:15

Trojka Odželeja, ali Kamenjaš potom ponovo kupi ofanzivni skok.

17:13

6. minut - 17:12

Petrušev na liniji penala, polovičan. Mekintajer promašuje zicer sa druge strane. Kalinić faulira Kamenjaša, koji je takođe polovičan sa linije slobodnih bacanja.

17:09

5. minut - 15:12

Bejkon odlično fintira i lako poentira, a potom ponovo Motejunas, vezuje svoj sedmi poen. Batler je ušao u igru i upisao svoje prve poene.

17:08

4. minut - 11:8

Mekinli Rajt pogađa nakon ofanzivnog skoka. Motejunas uzvraća trojkom.

17:06

3. minut - 9:5

Bolji start domaćina. Bejkon pogađa za tri. Potom se Motejunas sjajno snalazi u reketu.  

17:02

2. minut - 6:3

Petrušev se upisuje u listu strelaca, a Odželej trojkom postiže prve poene za Zvezdu na ovom  meču. Potom Kamenjaš pogađa uz faul, ali promašuje dodatno bacanje.

16:58

1. minut - 2:0

Zvezda je krenula u petorci Mekintajer, Miljenović, Kalinić, Odželej, Motenujas. Kamenjaš na asistenciju Petruševa postiže prve poene na meču.

16:54

Zvezda igra za istoriju

16:49

16:22

Golemac pred Zvezdu

"Najvažnije će biti da ne dozvolimo Zvezdi lake poene i one iz drugog poseda. Fokus mora da bude na odbrani ofanzivnog skoka jer je Zvezda jako dobra u tom segmentu igre. Po tom parametru su najbolji tim u Evroligi, dok smo mi bili u deficitu što se tiče toga i to će nam biti najvažnije protiv Zvezde. Moramo da ih zaustavio, da damo sve od sebe da trčimo i pokušamo da obezbedimo što više lakih poena."

16:08

Avramović pred Zvezdu

16:07

Obradović pred Dubai

16:04

Zvezda u sjajnoj seriji

Crvena zvezda je zabeležila sedam uzastopnih pobeda u Evroligi i sa skorom 7-2 deli prvo na tabeli sa Hapoelom i Žalgirisom.

Sa druge strane Dubai nakon četiri vezana poraza ima skor 3-6.