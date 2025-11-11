DUBAI - CRVENA ZVEZDA: Domaćin vodi, razigrao se Avramović! Zvezda bez Monekea!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Dubaiju u utakmici 10. kola Evrolige.
Meč počinje u 17 časova.
Prva četvrtina - 29:21
Avramović se razigrao njegov več osmi poen. Obradović reaguje, traži tajm-aut. Zvezda nije iskoristila poslednji napad u prvoj četvrtini.
6. minut - 17:12
Petrušev na liniji penala, polovičan. Mekintajer promašuje zicer sa druge strane. Kalinić faulira Kamenjaša, koji je takođe polovičan sa linije slobodnih bacanja.
5. minut - 15:12
Bejkon odlično fintira i lako poentira, a potom ponovo Motejunas, vezuje svoj sedmi poen. Batler je ušao u igru i upisao svoje prve poene.
3. minut - 9:5
Bolji start domaćina. Bejkon pogađa za tri. Potom se Motejunas sjajno snalazi u reketu.
2. minut - 6:3
Petrušev se upisuje u listu strelaca, a Odželej trojkom postiže prve poene za Zvezdu na ovom meču. Potom Kamenjaš pogađa uz faul, ali promašuje dodatno bacanje.
1. minut - 2:0
Zvezda je krenula u petorci Mekintajer, Miljenović, Kalinić, Odželej, Motenujas. Kamenjaš na asistenciju Petruševa postiže prve poene na meču.
Golemac pred Zvezdu
"Najvažnije će biti da ne dozvolimo Zvezdi lake poene i one iz drugog poseda. Fokus mora da bude na odbrani ofanzivnog skoka jer je Zvezda jako dobra u tom segmentu igre. Po tom parametru su najbolji tim u Evroligi, dok smo mi bili u deficitu što se tiče toga i to će nam biti najvažnije protiv Zvezde. Moramo da ih zaustavio, da damo sve od sebe da trčimo i pokušamo da obezbedimo što više lakih poena."