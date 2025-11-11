Slušaj vest

Frenk Nilikina doskorašnji košarkaš Partizana neće biti na raspolaganju treneru Jorgosu Barcokasu za sutrašnji evroligaški okršaj protiv Žalgirisa u Pireju zbog problema sa zadnjom ložom, preneli su grčki mediji.

Francuski košarkaš je u petak uveče odigrao solidan duel u pobedi protiv Partizana, ali je u ligaškom duelu minilog vikenda doživeo povredu zbog koje je proveo samo sedam minuta na parketu protiv Kardidsasa.

Peh je bio takve prirode da je utakmica protiv Žalgirisa bila suviše blizu da se sanira povreda pa će atinski crveno-beli morati bez bivšeg prvotimca Partizana na megdan jednom od organizovanijih timova Evrolige.

Podsetimo, Nilikina, koji je posle partije protiv Partizana izazvao brojne komentare među navijačima Olimpijakosa, ove sezone beleži u proseku 5.7 poena u Evroligi, dok je u prvenstvu Grčke na solidnih 9.7.