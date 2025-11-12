Slušaj vest

Košarkaši Dubaija uspeli su da prekinu čudesan Zvezdin niz od sedam uzastopnih pobeda u Evroligi.

Klub iz Emirata savladao je na svom terenu crveno-bele rezultatom 102:86, a jedan od najzaslužnijih za trijumf bio je bivši igrač Crvene zvezde Filip Petrušev, koji je meč završio sa 13 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Momak koji je u dva navrata nosio dres Zvezde izneo je svoje utiske nakon susreta sa bivšim klubom.

"Mnogo bitna pobeda za nas, jer smo imali seriju poraza. Iako nam je falilo mnogo igrača, neke utakmice je trebalo da pobedimo. Važno je da smo se vratili na pobednički put i da pobeđujemo kod kuće. Još nas niko nije pobedio u Dubaiju, što smo opet iskoristili", rekao je Petrušev u razgovoru za "Meridian sport".

Za bivši tim imao je samo reči hvale.

"Zvezda igra fenomenalno. Od kada došao Saša okrenuo je mentalitet i igraju odlično - fizički jako - tako se igra Evroliga! Imaju 7-3, nalaze se u vrhu Evrolige, što je fenomenalno... Ne vidim kako neće igrati plej-of, što je sjajno".

Osvrnuo se Filip i na svoje partije u novoj sezoni Evrolige.

"Drago mi je što je Dubai prepoznao moj kvalitet i što me treneri i saigrači koriste na najbolji mogući način. Ja se trudim da uvek vratim, da donesem dobru odluku u napadu. Mnogo puta sam u "mis meču".. Danas su me mnogo puta udvajali, a čini mi se da sam dobro dodavao loptu. Svi se trudimo da se uklopmo, sve je novo, tako da svako mora da da maksimum, da bi bili tamo gde želimo da budimo", kaže Petrušev.

Želela je Zvezda silno da zadrži Petruševa u timu, ali je reprezentativac Srbije napravio iznenađujući potez tokom letnje pauze, kada se pridružio navajliji Evrolige. Njegov potez razočarao je brojne navijače Zvezde.

Ipak, ne isključuje mogućnost da u budoćnosti ponovo obuče crveno-beli dres.

"Videćemo... Zašto da ne! Naravno, da bih voleo da opet igram za Zvezdu. Ovog leta je bila takva odluka, iz mnogo razloga. Desilo se šta se desilo, znam da je mnogo navijača ljuto na mene, ali zašto da ne opet Zvezda", rekao je Filip.

