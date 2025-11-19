Slušaj vest

Crno-beli će biti domaćin turskom timu u utakmici koja je na programu u petak od 20.30 u Beogradskoj areni.

Na jednom od treninga ekipu je posetio Vlade Divac, a klub je objavio fotografije na kojima se vidi kako čuveni as razgovara sa trenerom Željkom Obradovićem i sportskim direktorom Zoranom Savićem.

- Legenda svetske košarke, nekadašnji igrač i predsednik KK Partizan Vlade Divac, posetio je današnji trening kako bi pružio podršku crno-belima pred važne utakmice koje predstoje!

1/4 Vidi galeriju Vlade Divac na treningu Partizana Foto: KK PARTIZAN

Parni valjak očekuju dueli sa Fenerbahčeom (petak), SC Derbijem (nedelja) i Panatinaikosom (utorak) pre pauze zbog FIBA prozora! Prva dva duela, crno-beli igraju u Beogradskoj areni! - navedeno je u objavi Partizana uz fotografije.

Bonus video: