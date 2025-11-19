Slušaj vest

Košarkaši Partizana pretrpeli su minule sedmice težak poraz od Asvela u 10. kolu Evrolige čime su otišli korak u unazad nakon trijumfa u Beogradu protiv favorizovanog Monaka.

Posle Asvela trener crno-belih Željko Obradović izneo je niz kritika na račun svojih igrača, rekavši da nisu bili fokusirani pre početka meča Francuskoj.

Nekoliko dana kasnije, u razgovoru za "Sportske.net", Obradović se još jednom osvrnuo na poraz u Vilerbanu - ovoga puta "hladne" glave.

Obradović je posle poraza od Asvela kritikvao igrače zbog nedostatka discipline, ali situacija se po svemu sudeći popravila.

- Korektna je atmosfera, sve je okej, sve je normalno - zaključio je Željko Obradović, pa nastavio:

- Kada smo se vratili imali smo mnogo problema, jer je bilo mnogo povređenih igrača i onda smo radili dva treninga, jedan dan bukvalno sa osam, drugi dan sa sedam igrača. Počeli smo trening, završili ga sa šest, pa smo im juče dali slobodan dan i taj slobodan dan im je baš prijao da se oporave, tako da je danas sve izgledalo drugačije i imali smo trinaest igrača na treningu“, rekao je Željko Obradović za Sportske.

Govorio je i detaljnije o zdravstvenim biltenu, statusu pojedinih igrača poput Džabarija Parkera, koji se juče vratio iz SAD gde je bio zbog smrtnog slučaja u porodici, pa je propustio gostovanje Asvelu.

- Vanja je čak radio uvodni deo treninga, znači radio je sve do pet na pet, Lakić još uvek ne može, Džabari se vratio iz Amerike i tako smo danas imali dvanaest igrača na parketu. To nam je dobro značilo jer smo im dali taj slobodan dan, pošto je Nik imao problem, Milton je imao problem, Vanja i Lakić takođe, Tajrik je bio van treninga, Sterling je bio van treninga, pa smo odlučili da im damo pauzu da se oporave i danas smo odradili sasvim korektan trening.

