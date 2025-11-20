Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezdeDonatas Moteijunas izneo je očekivanja pred duel sa Valensijom (petak 21.00).

Uoči tog duela novinarima se obratio centar Zvezde Donatas Motijeunas:

1/5 Vidi galeriju Donatas Motiejunas Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Printscreen/TV Arena sport premium 1

- Pratim Valensiju već neko vreme. Gledao sam skoro sve njihove utakmice prošle godine dok su igrali u Evrokupu. Bili su mi jedna od najzanimljivijih ekipa da gledam. Trener je, otkad je došao, uradio fenomenalan posao – savršeno se uklopio u taj španski stil igre i mislim da su jedna od najopasnijih ekipa, bilo da igraju kući ili u gostima. Pokazali su to mnogo puta, način na koji ulaze u utakmice, stil igre, sve to što rade. Mislim da će za nas biti jedan od najtežih protivnika - rekao je Moteijunas.

Šta je Recept za pobedu?

- Stvar je prosta: kad dobijemo skok, dobijemo utakmicu. To se pokazalo više puta. Protiv Valensije će to biti posebno važno. Znam da šutiraju mnogo trojki, što donosi mnogo dugih skokova, i zato svi moraju da učestvuju. Moramo da budemo maksimalno fokusirani na njihov tempo, jer igraju stvarno brzo – uzmu skok, odmah iznose loptu, šutiraju bez razmišljanja. Kao što sam rekao, jako su opasna ekipa. Kontrola skoka je način da kontrolišemo njihov ritam.

Najiskusniji si u svlačionici, sigurno je da tvoje prisustvo igračima mnogo znači.

- Znaš kako, vreme se stvarno brzo menja. Godinama sam bio najmlađi u svlačionici, a sad sam najstariji. I, slušaj, mislim da je trener Saša pre neki dan u svlačionici to rekao savršeno jasno: ako pobeđujemo, pobeđujemo kao tim. Nije važno ko je MVP, jedan ili dvojica, nije važno koliko igraš. Kad uđeš, daš sto posto. Biće mnogo igrača u rotaciji, sezona je duga. Njegov posao je da nas drži u što boljoj formi i da izbegnemo što je moguće više povreda, da budemo zdravi. U pravilu, najzdravija ekipa ima najbolji ritam i najbolju hemiju. To nam je cilj. Nismo imali sreće sa povredama na početku sezone, ali kako se sezona odvija i kako se momci vraćaju, cilj je da ostanemo zdravi i izgradimo što jaču hemiju.

Pričao je i u Urošu Plavšiću.

- Što se tiče njegovog napretka, mislim da je izuzetno talentovan momak, fizički izvanredan. Kao i svaki mladi igrač, mora još da radi. Pokušavao sam da mu pomognem mentalno, jer tu je imao najviše problema u poslednje vreme – sav taj pritisak koji mu pada na leđa. Dolazi sa velikim očekivanjima od sebe, ali mogu da ti kažem da radi kao lud. Nije zaslužio svu tu kritiku koju je dobio. Svi smo mi prošli kroz to. Vidi se da čim dobije malo samopouzdanja – a trener mu je dao priliku u poslednjim utakmicama – odmah krene od odbrane da radi dobre stvari. Pokazao je kako ume da igra i baš mi je drago zbog njega.

- Za mlade igrače ključ je u malim stvarima koje grade samopouzdanje. Imao je povredu, pa onda borbu da se vrati u ritam i uklopi se sa ekipom, i sve je to mentalno teško. Drago mi je što je sada našao dobar ritam i neku svoju udobnu fazu. Bio je ogroman deo tima u poslednjim utakmicama. Od njega zaista očekujemo da nastavi da napreduje i da igra sve bolje i bolje - zaključio je Litvanac.

BONUS VIDEO: