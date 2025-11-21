Slušaj vest

Košarkaši Partizana večeras od 20.30 u Beogradskoj areni dočekuju aktuelnog šampiona Evrope, ekipu Fenerbahčea.

Trener Fenera Šrunas Jasikivičijus svestan je da njegov tim čeka paklena atmosfera u krcatoj Areni, pa je imao specifične metode pripreme za ovaj meč.

Košarkaš turskog tima Bonzi Kolson otkrio je da je Šaras igračima na treningu puštao navijačke pesme Partizana, kako bi se privikli na ono što ih očekuje večeras u Beogradu.

"Ono što je zanimljivo, trener Šaras je na treningu u Istanbulu, tokom čitavog treninga puštao sa razglasa u našoj dvorani Partizanove pesme, navijačke povike. Sve vreme je puštao, čak i kada smo samo šutirali na koš, nije smanjivao zvuk. Hteo je da se naviknemo na ono što nas čeka u Areni, posebno momci koji to nikada nisu iskusili. Generalno većina nas zna šta nas čeka i spremni smo", otkriva Kolson.

On ističe da su mu utakmice u našoj prestonici omiljene.

"Ja lično obožavam da igram u Beogradu. Mnogi momci iz našeg tima najviše vole baš te utakmice – kada čuju navijače, kada sve ludi. Ali isto tako volimo i kada utišamo dvoranu. Sve je moguće", kaže Kolson.

Kurir sport