"U fudbalu je to nemoguće, u košarci je minimalna razlika u budžetima Partizana i Zvezde i najvećih evropskih klubova. Kada pričamo da neko ima 45 miliona evra, a naši 28 miliona, to su približno isti budžeti zbog razlike u porezu. Turci imaju nešto veće budžete, naročito Efes. Hapoel ima strašnu ekipu. Zvezda i Partizan imaju velike izglede da uđu u prvih šest. Ja sam zvezdaš i verujem da Zvezda, ako se sklope kockice, ako reši ovo sa povređenim igračima, može do finala. Mislim da Partizan ima približno istog kvaliteta ekipu, ali Zvezda ima veći roster", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.