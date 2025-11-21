Slušaj vest

Košarkaši Partizana igraju protiv Fenerbahčea meč 12. kola Evrolige.

Uoči početkia utakmice Grobari su skandirali treneru crno-belog tima Željku Obradoviću, a to je trajalo mnogo duže nego kada su to isto ranije činili.

Pogledajte:

Grobari skandiraju Žocu Izvor: Kurir

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

