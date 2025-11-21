Grobari pozdravili svog trenera pred meč.
Evroliga
VIDEO: Grobari nikad duže nisu skandirali Žocu
Košarkaši Partizana igraju protiv Fenerbahčea meč 12. kola Evrolige.
Uoči početkia utakmice Grobari su skandirali treneru crno-belog tima Željku Obradoviću, a to je trajalo mnogo duže nego kada su to isto ranije činili.
Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige
