"AKO ŽELIMO POZITIVAN REZULTAT..." Obradović svestan šta čeka Partizan na teškom evroligaškom gostovanju
Crno-beli će u Atini igrati u utorak od 20.15 časova utakmicu 13. kola Evrolige.
Partizan pred gostovanje u Grčkoj ima učinak od četiri pobede i osam poraza, dok je Panatinaikos u dosadašnjem toku sezone zabeležio osam trijumfa i izgubio na četiri utakmice.
Željko Obradović je svestan da njegov tim čeka težak posao i da Partizan ima šanse ako odigra najbolje što može.
- Imamo veliko poštovanje za protivnika, ali potrebno je da verujemo u sebe kao i uvek do sada. Sledi nam utakmica protiv Panatinaikosa, koji možda ima i najbolji roster u Evroligi. Na svim pozicijama su popunjeni, a mi moramo da odigramo na što većem nivou ako želimo da budemo konkurentni u toj utakmici i da, eventualno, izborimo neki pozitivan rezultat - rekao je Obradović.
