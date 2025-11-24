- Imamo veliko poštovanje za protivnika, ali potrebno je da verujemo u sebe kao i uvek do sada. Sledi nam utakmica protiv Panatinaikosa, koji možda ima i najbolji roster u Evroligi. Na svim pozicijama su popunjeni, a mi moramo da odigramo na što većem nivou ako želimo da budemo konkurentni u toj utakmici i da, eventualno, izborimo neki pozitivan rezultat - rekao je Obradović.