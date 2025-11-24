ERGIN ATAMAN SPOMENUO ŽELJKA OBRADOVIĆA I SVE IZNENADIO! Turčin pred okršaj sa Partizanom rešio da kaže OVO o Žocu!
Panatinaikos i Partizan u utorak od 20.15 u "OAKA Areni" igraju meč 13. kola Evrolige, a trener grčkog tima, Ergin Ataman, izneo je svoja očekivanja pred ovaj duel.
Ataman je, između ostalog, u superlativima govorio o Željku Obradoviću, te je sve iznenadio izjavom kako smatra da je Žoc najbolji trener Evrolige.
- Partizan je izgubio sa velikom razlikom od Fenerbahčea, ali oni su veoma opasan tim sa iskustvom i kvalitetnim igračima poput Brauna, Vašingtona, Parkera i Kalatesa. Ne zaboravite da uprkos teškoj poziciji na tabeli oni imaju najboljeg trenera u istoriji Evrolige. On zna kako da se nosi sa ovim situacijama. Za nas je svaka utakmica važna, moramo da igramo naporno i pokušamo da pobedimo - rekao je Ataman, pa dodao da ga iznenađuje kadrovska situacija u njegovom timu, te da u sastavu neće biti Džedija Osmana i Omera Jurcevena:
- I za mene je to bilo iznenađenje. Pre treninga su mi lekari rekli da nisu spremni i da ne mogu da igraju. Dakle, neće ih biti.
