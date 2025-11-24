- Partizan je izgubio sa velikom razlikom od Fenerbahčea, ali oni su veoma opasan tim sa iskustvom i kvalitetnim igračima poput Brauna, Vašingtona, Parkera i Kalatesa. Ne zaboravite da uprkos teškoj poziciji na tabeli oni imaju najboljeg trenera u istoriji Evrolige. On zna kako da se nosi sa ovim situacijama. Za nas je svaka utakmica važna, moramo da igramo naporno i pokušamo da pobedimo - rekao je Ataman, pa dodao da ga iznenađuje kadrovska situacija u njegovom timu, te da u sastavu neće biti Džedija Osmana i Omera Jurcevena: