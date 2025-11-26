Slušaj vest

Biće to duel ekipe koje, zajedno sa Panatinaikosom, dele drugo mesto sa učinkom od osam pobeda i četiri poraza, odmah iza Hapoela koji ima pobedu više i poraz manje.

Crvenu zvezdu čeka teška utakmcia protiv jedne od najjačih ekipa u Evropi, a uz eventualnu pobedu ekipa Saše Obradovića mogla bi da dođe i do prvog mesta.

Utakmica će početi u 19.30 časova, tekstualni prenos dešavanja pre, za vreme i posle utakmice moći ćete da pratite na Kurir sportu, a direktan prenos utakmice je obezbeđen na televiziji "Arena sport Premium 1".

