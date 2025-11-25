Slušaj vest

Olimpijakos će u sredu od 19.30 na gostujućem terenu u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde, u utakmici 13. kola Evrolige, a Nilikina će taj duel propustiti zbog "nelagodnosti u levoj butini".

Pored bivšeg igrača Partizana, koji u Evroligi ove sezone u proseku beleži 5,8 poena, 1,5 asistencija i 1,1 skok, meč protiv Crvene zvezde će zbog povreda propustiti i Šakil Mekisik, Kinan Evans i Mustafa Fal, kao i Janulis Larencakis, koji se priključio reprezentaciji Grčke za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Frenk Nilikina Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sa druge strane, uz već duže odsutne Hasijela Rivera, Ajzee Kenana, Tajsona Kartera, Džoela Bolomboja i Ebuke Izundua, krilni centar Crvene zvezde Dejan Davidovac je takođe zadobio povredu uoči duela sa Olimpijakosom.

Oba kluba imaju po osam pobeda i četiri poraza u Evroligi, Olimpijakos je drugi na tabeli, dok je Crvena zvezda treća.

Frenk Nilikina Izvor: Mondo/Tijana Jevtić