Košarkaši Partizana doživeli su debakl u Atini od Panatinaikosa sa 91:69 u 13. kolu Evrolige.

Posle meča u OAKA areni medijima se obratio trener crno-belih Željko Obradović:

- PAO je igrao sjajno, imaju sjajan tim i igaju izvanredno - kratak je bio ŽOC.

- Odigrali smo dva različita poluvremena. Prvo je bilo dobro, na žalost, drugo poluvreme je bilo jako loše. Panatinaikos je odigrao odlično, imaju odličan tim i želim im sve najbolje.

Usledila su pitanja novinara, a jedno se odnosilo na 3/4 i razlog tako loše igre.

- Atmosfera je bila jako dobra. Za svakoga ko voli košarku, bila je nešto posebno. Verujem da u prvoj četvrtini nismo pogodili niti jednu trojku. Šta je razlog, neki šutevi su bili dobri, neki jako loši. Problem je sigurno nešto što u tom momentu... ne znam šta je pravi razlog. Iskreno.

- Isti ljudi, prvo poluvreme i 3/4 u kojoj smo ubacili 6 poena. Kako objasniti?

Šta dalje?

- Ne znam. Ne znam - ponovio je i nastavio:

- Do sada, kako sam verovao i radio, bio je samo teren. To je bilo rešenje. Sada, u ovom rasporedu, jako je teško, jer nemamo vremena i uvek zavisi od motivacije i želje da se igra. Ako moje iskustvo pomaže, to je glavna stvar. Ako imaš karakter i želiš da se boriš, čak i ako igraš loše - zakčljučio je Obradović.

