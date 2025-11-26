Slušaj vest

Malo je falilo da kraljevski klub ispusti pobedu, zbog velike gluposti koju je u poslednjim sekundama meča napravio hrvatski košarkaš Mario Hezonja.

Na desetak sekundi pre kraja meča, pri rezultatu 75:74 u korist Reala, Maledon je promašio šut, međutim, Deko je bio najviši u skoku, uspeo je da odbije loptu do Marija Hezonje, koji je bio na liniji za tri poena. Međutim, umesto da sačeka da vreme iscuri, Hrvat je bez razmišljanja istog momenta ispalio trojku i promašio. Tako je Hapoel neočekivano dobio priliku da reši meč u svoju korist.

Ostalo je šest sekundi do kraja, Hapoel je krenuo u brzu realizaciju, lopta je došla do Micića, koji je uspeo da uputi šut za tri poena, ali na sreću Marija Hezonje nije bio precizan.

Umesto da slave pobedu, nakon poslednjeg zvuka sirene saigrači su ušli u raspravu sa hrvatskim košarkašem. Skočio je iskusni Serhio Ljulj na Hrvata i žestoko ga izribao zbog nepromišljenog poteza koji je skupo mogao da košta njegov tim.

Pogledajte uzbudljivu završnicu meča Hapoel - Real:

Kurir sport