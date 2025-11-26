Slušaj vest

Pravu katastrofu doživeo je Partizan u 13. kolu Evrolige.

Crno-beli su na gostovanju u Atini ubedljivo poraženi od ekipe Panatinaikosa rezultatom 91:69 i sa skorom 4-9 trenutno zauzimaju poražavajuću 18. poziciju na tabeli.

Nakon odličnog prvog poluvremenu, u kome je Partizan sjajno parirao domaćinu, ekipa trenera Željka Obradovića doživela je pravi sunovrat u nastavku.

Na šest i po minuta pre kraja treće deonice PAO je imao samo +2 (52:50), a onda je uspeo da napravi seriju 25:0 i tako trasira put ka ubedljivom trijumfu. Gotovo devet minuta igrači Partizana nisu uspeli da postignu poene.

Nakon meča bivši košarkaš crno-belih, a sada stručni konsultant na Areni sport, Nikola Lončar, nije krio razočaranje zbog kriminalnog izdanja Partizana u drugom poluvremenu.

Nikola Lončar

"Čini mi se da je ekipi ozbiljno poljuljano samopouzdanje. Neki igrači su delovali dobro, poput Brauna, ali problemi su krenuli od drugog poluvremena. Nešto mora da se promeni, treba povući jasnu liniju, možda čak i ranije nego što bi bilo očekivano. Šteta je što se situacija ponavlja i što se ne vide jasni pomaci. Budućnost u Evroligi će biti poznata u narednih dve utakmica", kaže Lončar i dodaje:

"Primiti 25 poena u nizu bez postignutog koša iz igre deset minuta, jednostavno su nedopustive. Ako je cilj da se ide daleko, onda ekipa mora da izgleda mnogo bolje, baš kao što su to radile druge ekipe u sličnoj situaciji. Ne sećam se da je neka ekipa imala takve padove, i to u nizu. Možda u nekim mlađim kategrijama se dešavaju takve stvari. Ponavljaju se neke priče, negativne stvari", naglasio je bivši košarkaš.

