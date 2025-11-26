Slušaj vest

Pravi debakl doživeo je Partizan sinoć u prestonici Grčke.

Crno-beli su u 13. kolu Evrolige ubedljivo poraženi od ekipe Panatinaikosa rezultatom 91:69.

Panatinaikos - Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nakon odličnog prvog poluvremena u kom je Partizan sjajno parirao moćnom rivalu, usledila je prava katastrofa u nastavku.

Na krilima sjajnog Kendrika Nana PAO je napravio seriju 25:0 i rutinski stigao do ubedljivog trijumfa.

Nakon sjajne partije protiv Studentskog centra, u kojoj je zabeležio 28 poena šutirajući trojke 6/7, ponadali su se navijači crno-belih da će konačno videti pravog Džabarija Parkera i u Evroligi, ali to se nije dogodilo.

Još jednom je bivši as Barselone razočarao pristalice Partizana. Zabeležio je samo sedam poena uz očajnih 2/8 iz igre (1/5 za tri poena).

Nakon meča izneo je svoje utiske Amerikanac.

"Nije bilo lepo, ima stvari koje treba da popravimo", rekao je Parker u razgovoru za "Meridian sport".

"Teško je kada izgubimo ovako, ali ovo je maraton, moramo nekako da se vratimo", dodao je Parker.

Naredni meč Partizan igra protiv Bajerna 4. decembra u Beogradskoj areni.

