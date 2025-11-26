Slušaj vest

Trofejni stručnjak Željko Obradović ponudio je ostavku na mesto trenera KK Partizan, a kako Kurir ekskluzivno saznaje on se sinoć posle meča sa Panatinaikosom u Atini nije vratio sa ekipom u Beograd.

Podsetimo, Obradović posle osam poraza u Evroligi nije našao način da preokrene situaciju kao što je mnogo puta do sada radio od dolaska u klub, otuda je rešio da se povuče sa te pozicije i da posao prepusti nekom drugom.

Uprava kluba bi tek trebalo da razmotri njegovu odluku, nakon čega će i definitivno biti jasno da li će crno-beli u narednom periodu morati da potraže novog trenera.

1/26 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

Ko je Željko Obradović?

Rođen 1960. godine u Čačku. Smatra se najtrofejnijim trenerom u istoriji evropske klupske košarke, sa čak devet titula Evrolige koje je osvojio sa pet različitih klubova – među njima Partizan, Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče.

Poznat je po vrhunskom znanju, autoritetu i sposobnosti da od svojih timova izvuče maksimum. Od 2021. godine vodi Partizan, klub sa kojim je i započeo trenersku karijeru.

Njegov trenerski stil kombinuje čeličnu disciplinu sa dubokim razumevanjem igre, zbog čega uživa ogroman respekt u svetu košarke.