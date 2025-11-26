Slušaj vest

Posle vesti da je trener košarkaša Partizana Željko Obradović ponudio ostavku na tu funkciju nakon serije loših rezultata u Evroligi i da ga očekuje sastanak sa Upravom kluba, nakon čega će biti poznato da li će najtrofejniji trener Evrolige napustiti mesto trenera, pojavile su se nove informacije.

Naime, portal "Telesport" prenosi da je Obradović podneo neopozivu ostavku i da više neće biti trener Partizana, kao i da o tome neće moći da odlučuje uprava, već da je zapravo stvarno kraj!

Ova odluka je bez prostora da se Željko Obradović predomisli, ipak, uz ogradu da ne bi bilo nemoguće da i u narednim utakmicama gledamo Obradovića na klupi Partizana, ukoliko dođe do velikog preokreta.

Željko Obradović na klupi Partizana