Kao bomba u sredu je odjeknula vest da Željko Obradović više nije trener Parizana.

Nakon serije loših rezultata najtrofejniji evropski stručnjak preuzeo je odgovornost i podneo ostavku.

U emotivnom pismu zahvalio se navijačima i rukovodstvu kluba i potvrdio da više nije trener Partizana.

Bivši kapiten crno-belih, Rade Zagorac, koji je imao priliku da sarađuje sa trofejnim stručnjakom, objasnio je Željko tako važan za Partizan i šta je sve doneo klubu.

Zanimljivo, Rade je to pričao pre nego što je trofejni stručnjak napustio klub.

"Ljudi treba da razumeju, vezano je za Željka. Reći ću javno. Ne može da se sagledava njegov boravak u Partizanu kroz rezultate samo. Rezultati uvek mogu da budu bolji. Ali, Željko je doneo to što je doneo i ne razumeju neki ljudi koliki respekt ima kod svih. Otišao sam u Tursku i Rusiju i ljudi su u fazonu 'bio si kapiten kod Željka'. Dok je on tu, Ostoja Mijailović radi odličan posao, treba da ga pohvalim jer je naša saradnja bila fantastična, ono što mi je rekao se i desilo. Željko je bio završni čin. Ko god došao i Trinkijeri ili ko god. Za prosečnog navijača Paritzana to neće biti kao kada je Željko tu. Željko je na nivou nekih drugih stvari", počeo je Zagorac u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića.

Zagorac smatra da je upravo Obradović najzaslužniji što ljudi iz čitave Evrope dolaze na Partizanove utakmice.

"Moja prva godina je Ostojina druga godina, tada je najveći ugovor u Partizanu bio 120.000, ne znam da li to iko ima sada u klubu. Sreo sam Dragana Todorića u parku skoro, ovo situacija oko Nilikine da li ostaje i moj drugar kaže da su ga produžili za manje pare i da je to dobro. A Toša na to kaže 'ma, šta smo uštedeli, 300.000'. Sada su okolnosti takve, Željko je doneo sve to. Doneo je religiozno praćenje sporta, imaš ljude u dvorani koji ne znaju koliko igrača imaju u timu, ali znaju da je događaj koji ne sme da se propusti. I to je okej. Znam da ljudi pričaju da neki do juče nisu znali šta je Partizan, ali to je šoubiznis. Na finalu NBA lige nisu samo košarkaški štreberi, nego događaj na koji dolaze svi", kaže Rade i dodaje:

"Sada ljudi dolaze iz raznih delova u Evropi da gledaju Partizanove mečeve, verovatno i Zvezdine. To je na nivou neke religije, kada je više od 20.000 ljudi tu, dođu i oni koji vole Partizan i koji su stalno tu, a ima i ovih koji su tu, eto zato što su tu. Željko je to doneo."

Kurir sport