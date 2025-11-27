"ŽELJKO, SVE SU URADILI DA TE SLOME I OTERAJU!" Legenda Partizana i ljubimac Grobara poslao BRUTALNU poruku posle odlaska Obradovića: Pojedinci su ovim činom...
Odlazak Željka Obradovića sa klupe Partizana izazvao je brojne reakcije javnosti.
Jedan od ljudi koji su se javili jeste i legendarni fudbaler Partizana i ljubimac Grobara, Mateja Kežman, koji je poslao brutalnu poruku posle odlaska Obradovića.
On je na svom Instagram profilu napisao sledeće:
- Ovaj čovek, šta reći… Željko, sve su uradili da te slome, da te oteraju i da nam uzmu još tu jednu trunku radosti koja nam je ostala posle FK Partizan - Rip. Hvala na ovom divnom putovanju u zadnjih par godina. Hvala na svakom zrnu radosti, sreće, sna, tuge, suza… Ovo je jedan od tužnijih dana za mene, bio sam jako ponosan što si bio samo naš poslednjih godina, ali nažalost svaka priča ima kraj. Hvala ti na svemu, a pojedinci su ovim činom upisani crnim slovima u knjigu Partizanove istorije. Za sve se navija, Partizan se voli - stoji u Kežmanovoj objavi.
