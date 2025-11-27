- Ovaj čovek, šta reći… Željko, sve su uradili da te slome, da te oteraju i da nam uzmu još tu jednu trunku radosti koja nam je ostala posle FK Partizan - Rip. Hvala na ovom divnom putovanju u zadnjih par godina. Hvala na svakom zrnu radosti, sreće, sna, tuge, suza… Ovo je jedan od tužnijih dana za mene, bio sam jako ponosan što si bio samo naš poslednjih godina, ali nažalost svaka priča ima kraj. Hvala ti na svemu, a pojedinci su ovim činom upisani crnim slovima u knjigu Partizanove istorije. Za sve se navija, Partizan se voli - stoji u Kežmanovoj objavi.