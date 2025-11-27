Slušaj vest

Odlazak Željka Obradovića sa klupe Partizana izazvao je brojne reakcije javnosti.

Jedan od ljudi koji su se javili jeste i legendarni fudbaler Partizana i ljubimac Grobara, Mateja Kežman, koji je poslao brutalnu poruku posle odlaska Obradovića.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

On je na svom Instagram profilu napisao sledeće:

- Ovaj čovek, šta reći… Željko, sve su uradili da te slome, da te oteraju i da nam uzmu još tu jednu trunku radosti koja nam je ostala posle FK Partizan - Rip. Hvala na ovom divnom putovanju u zadnjih par godina. Hvala na svakom zrnu radosti, sreće, sna, tuge, suza… Ovo je jedan od tužnijih dana za mene, bio sam jako ponosan što si bio samo naš poslednjih godina, ali nažalost svaka priča ima kraj. Hvala ti na svemu, a pojedinci su ovim činom upisani crnim slovima u knjigu Partizanove istorije. Za sve se navija, Partizan se voli - stoji u Kežmanovoj objavi.

Ne propustiteEvroliga"REĆI ĆU JAVNO - VEZANO JE ZA ŽELJKA!" Bivši kapiten progovorio o Obradoviću: Ljudi ne razumeju! Ko god da dođe u Partizan, Trinkijeri ili bilo ko drugi...
OLYMPIACOS-PARTIZAN_44.JPG
EvroligaEVROLIGA VIŠE NEĆE BITI ISTA: Dva najtrofejnija trenera, Željko Obradović i Etore Mesina u 2 dana podneli ostavke
Željko Obradović, Etore Mesina
EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ NAJAVIO ŠTA ĆE RADITI POSLE OSTAVKE: Kad ne budem više trener u Partizanu...
Željko Obradović
KošarkaPARTIZAN SE OPET OGLASIO ZBOG ŽELJKA: Posle ostavke trofejnog trenera imali samo jednu poruku za njega
partizancedevita-47.jpg

 BONUS VIDEO:

Željko Obradović, Partizan, Hapoel Izvor: Kurir