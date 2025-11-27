DA LI BI SALE ĐORĐEVIĆ TREBALO DA ZAMENI ŽELJKA OBRADOVIĆA?! Vlade Đurović dobio nezgodno pitanje, pa se "ugrizao za jezik": "To je Partizanov problem..."
Odlazak Željka Obradovića sa klupe Partizana centralna je tema srpskih, ali i evropskih medija.
Žoc je podneo neopozivu ostavku, te se sada licitira ko bi mogao da ga zameni i sedne na "vruću stolicu".
Jedno od imena koje se spominje i koje bi navijači Partizana želeli na klupi definitivno je i Aleksandar Đorđević.
Da li bi Sale trebalo da zameni Žoca? Ovo nezgodno pitanje dobio je i legendarni srpski trener Vlade Đurović koji se "ugrizao za jezik" i ostao uzdržan u odgovoru.
- Nije naše sada da to pričamo, oni najbolje znaju. I to je Partizanov problem, u svakom slučaju. Malopre sam rekao da neću da diskutujem o Željkovoj ostavci iz poštovanja prema njemu. Sada pričati nešto o tome je visoko deplasirano, visoko poštovanje prema Željku, neću ništa da pričam, ali ja ga razumem - rekao je Đurović u studiju Arene Sport.
