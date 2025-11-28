Slušaj vest

Saga oko budućnosti Željka Obradovića na klupi Partizana se nastavlja.

Podneo je Žoc neopozivu ostavku posle poraza crno-belih od Panatinaikosa, čelnici Partizana su održali hitan sastanak na kom su je odbili, a zatim su Grobari okupirali beogradski aerodrom "Nikola Tesla" i priredili su legendarnom treneru doček za pamćenje pri povratku iz Atine.

Nije tajna da je Obradović bio omiljen među navijačima koji god klub da je vodio. U Partizanu na njega gledaju kao na božanstvo, u Fenerbahčeu su ga takođe obožavali, a dubok i neizbrisiv trag ostavio je u Panatinaikosu. Davne 2010. godine, Željko Obradović bio je na izlaznim vratima iz Panate, čak je pred majstoricu finala grčkog šampionata protiv Olimpijakosa najavio da ide iz kluba koji god ishod da bude.

Poražen je Panatinaikos, izgubio je titulu u Pireju, a navijači su i pored svega pružili podršku srpskom treneru. U međuvremenu, vlasnici Panate, braća Pavlos i Tanasis Janakopulos, obavili su razgovor sa Obradovićem i poručili mu da oni žele da on zauvek predvodi ekipu, a navijači zelenih su u Atini napravili doček za igrače kao da su osvojili titulu.

Svi su čekali samo jedno - obraćanje Željka Obradovića i odluku o tome da li ostaje u klubu.

- Učiniću sve da ostanemo zajedno. Moja budućnost je ovde sa vama - rekao je Žoc i izazvao delirijum kao da je osvojena šampionska titula.

Nema dileme da je ovo bio zrenutak za anale i scena koju bi svi Grobari poželeli. Sada ostaje da se vidi da li će Obradović odlučiti da usliši želju Grobara, te da ostane i u Partizanu.

Hronologija slučaja Obradović u Partizanu

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

ŽELJKO OBRADOVIĆ POSLAO PISMO NAVIJAČIMA: Više nisam trener Partizana

- Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović - stajalo je u pismu.

Uprava se zahvalila Žocu

Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.

Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!

Preokret

Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i kako smo naveli na početku teksta, čelnici Partizana sada ne žele da prihvate ostavku Željka Obradovića.

Šta će se na kraju desiti, ostaje da se vidi...

Ko je Željko Obradović?

Rođen 1960. godine u Čačku. Smatra se najtrofejnijim trenerom u istoriji evropske klupske košarke, sa čak devet titula Evrolige koje je osvojio sa pet različitih klubova – među njima Partizan, Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče.

Poznat je po vrhunskom znanju, autoritetu i sposobnosti da od svojih timova izvuče maksimum. Od 2021. godine vodi Partizan, klub sa kojim je i započeo trenersku karijeru.

Njegov trenerski stil kombinuje čeličnu disciplinu sa dubokim razumevanjem igre, zbog čega uživa ogroman respekt u svetu košarke.

