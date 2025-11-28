Slušaj vest

Slučaj Željko Obradović mogao bi da dobije svoj konačan epilog već u petak, 28. novembra.

Saga oko budućnosti jednog od najboljih trenera u istoriji košarke traje već danima. Obradović je podneo neopozivu ostavku posle poraza crno-belih od Panatinaikosa, čelnici Partizana su održali hitan sastanak na kom su je odbili, a zatim su Grobari okupirali beogradski aerodrom "Nikola Tesla" i priredili su legendarnom treneru doček za pamćenje pri povratku iz Atine.

Navijači Partizana jasno su pokazali da žele Obradovića u klubu, a sada je na upravi crno-belih da Žoca ubedi da ostane.

Sastanak između Ostoje Mijailovića, uprave Partizana i Željka Obradovića, zakazan je za petak, 28. novembar, od 13 časova i posle njega će se znati više o budućnosti legendarnog trenera na klupi crno-belih. Tema sastanka biće samo jedna i uprava će imati samo jedan cilj - ostanak Željka Obradovića u klubu.

Da li će uspeti da ga ubede da povuče neopozivu ostavku, ostaje da se vidi...

Hronologija slučaja Obradović u Partizanu

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

- Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović - stajalo je u pismu.

Uprava se zahvalila Žocu

Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.

Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!

Preokret

Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i kako smo naveli na početku teksta, čelnici Partizana sada ne žele da prihvate ostavku Željka Obradovića.

Šta će se na kraju desiti, ostaje da se vidi...

Ko je Željko Obradović?

Rođen 1960. godine u Čačku. Smatra se najtrofejnijim trenerom u istoriji evropske klupske košarke, sa čak devet titula Evrolige koje je osvojio sa pet različitih klubova – među njima Partizan, Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče.

Poznat je po vrhunskom znanju, autoritetu i sposobnosti da od svojih timova izvuče maksimum. Od 2021. godine vodi Partizan, klub sa kojim je i započeo trenersku karijeru.

Njegov trenerski stil kombinuje čeličnu disciplinu sa dubokim razumevanjem igre, zbog čega uživa ogroman respekt u svetu košarke.

Šta vi mislite, da li bi Željko Obradović posle svega trebalo da ostane u Partizanu? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Da li bi Željko Obradović trebalo da ostane na klupi Partizana? Da, trebalo da ostane 74.52% Ne, trebalo bi da ide 20.31% Teško je proceniti 5.17%

