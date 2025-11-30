Slušaj vest

Legendarni trener Partizana, Duško Vujošević, duboko je potresen zbog dešavanja u voljenom klubu.

Ozbiljna kriza trenutno vlada u Partizanu. Nakon dramatičnih i napetih dana situacija je kulminirala u subotu. Uprava kluba nije uspela da ubedi trofejnog stručnjaka da promeni odluku, pa je Obradović definitivno napustio Partizan. To je izazvalo gnev navijača, koji su napravili haos ispred Beogradske arene. Okupili su se pred start treninga kako bi pružili podršku Željku, a kada se pojavila vest da Obradović više nije trener Partizana počeli su da lome sve pred sobom.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U razgovoru za "Sport klub" bivši trener Partizana prokomentarisao je katastrofalnu situaciju u voljenom klubu.

"Šta da vam kažem, ništa ne znam. Žao mi je što se ruši Partizan. Bolje bi im bilo da se spremaju za Crvenu zvezdu, nego što ratuju između sebe. Tačka, dovoljno", poručio je Duško Vujošević.

Podsetimo, crno-beli 4. decembra u Beogradskoj areni dočekuju Bajern iz Minhena, a 12. decebra očekuje ih prvi večiti derbi sa Crvenom zvezdom u novoj sezoni.

Partizan je trenutno 18. u Evroligi sa skorom 4-9.

Kurir sport