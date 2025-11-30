Slušaj vest

Čima Moneke je ove sezone jedan od najboljih košarkaša crveno-belih, a verovatno najpopularniji u redovima ekipe sa Malog Kalemegdana.

Kako Kurir saznaje, Nigerijac je u nedelju stigao u Urgentni centar kako bi mu bila odrađena dijagnostika, tačnije skener skočnog zgloba.

Zbog situacije sa krilnim košarkašem javili su se i iz kluba, kako bi otklonili nedoumice. Moneke je došao na preventivni pregled nakon što je osetio bol u stopalu. Pregled je pokazao da je sve u redu, što znači da će košarkaš u ponedeljak biti na treningu kod Saše Obradovića.

Košarkaški klub Crvena zvezda ima saradnju sa Kliničkim centrom, a kako je Urgentni centar u sklopu Kliničkog centra, Moneke je baš tamo otišao na pregled.

Podsetimo, Moneke je nedavno morao da pravi pauzu zbog problema sa povredom.

Najpre je iznenada propustio utakmicu protiv Dubaija u gostima u okviru 10. kola Evrolige. Kasnije se pojavila informacija da je tokom zagrevanja osetio bol u delu prepona.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Nije igrao potom ni protiv Monaka, kao ni protiv Cedevita Olimpije. Vratio se na teren protiv Valensije i odigrao 31 minuta, a u poslednje dve utakmice je pokazao koliko je važan za ekipu.

Igrao je 31 minut i protiv Beča u ABA ligi i za to vreme postigao 20 poena, uz devet skokova i četiri asistencije, a onda je protiv Olimpijakosa, za više od 35 minuta na terenu postigao 11 poena, uz isto toliko skokova, a imao je i po tri asistencije i ukradene lopte.

Možda je ozbiljnija minutaža u protekla tri meča uticala na njega, a svakako je dobra stvar što ovaj put povreda nije ozbiljnija i ne zahteva pauzu.

Crvena zvezda će sledeću utakmicu igrati u petak od 20 časova u Beogradu protiv Barselone u okviru 14. kola Evrolige.

Bonus video: