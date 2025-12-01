Povrerenje treneru.
to je to
MAKABI PRESEKAO! Poznata sudbina Odeda Kataša!
Slušaj vest
Pisalo se danima da je na vrućoj stolici, da mu se sprema otkaz. Najavljivano je da bi Janis Sferopulos, Aleks Mumbru, pa čak i Aleksandar Džikić mogli da naslede Odeda Kataša na klupi Makabija.
Pojavila se potom priča da su igrači ustali protiv smene, kao i da je jedan deo uprave za njegov ostanak, a na kraju je doneta i odluka da se Katašu ukaže druga šansa.
Makabi Tel Aviv Foto: Kurir Sport
Vidi galeriju
Makabi je saopštio da će izraelski trener ostati na klupi tima do kraja sezone!
- Makabi Tel Aviv izražava punu podršku i poverenje u trenera Odeda Kataša. Oded je bio trener ovog tima i ostaje trener ovog tima. Klub mu želi mnogo uspeha u svim izazovima koji ga očekuju do kraja sezone - stoji u saopštenju izraelskog kluba.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši