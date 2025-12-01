Slušaj vest

Pisalo se danima da je na vrućoj stolici, da mu se sprema otkaz. Najavljivano je da bi Janis Sferopulos, Aleks Mumbru, pa čak i Aleksandar Džikić mogli da naslede Odeda Kataša na klupi Makabija.

Pojavila se potom priča da su igrači ustali protiv smene, kao i da je jedan deo uprave za njegov ostanak, a na kraju je doneta i odluka da se Katašu ukaže druga šansa.

Makabi je saopštio da će izraelski trener ostati na klupi tima do kraja sezone!

- Makabi Tel Aviv izražava punu podršku i poverenje u trenera Odeda Kataša. Oded je bio trener ovog tima i ostaje trener ovog tima. Klub mu želi mnogo uspeha u svim izazovima koji ga očekuju do kraja sezone - stoji u saopštenju izraelskog kluba.

