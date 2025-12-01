Slušaj vest

Željko Obradović više nije trener Partizana i to je centralna tema košarkaške javnosti u Srbiji, ali i Evropi prethodnih dana.

Legendarni trener nije beležio dobre rezultate ove sezone, a delovalo je da ga u pojedinim trenucima ni igrači ne slušaju kao nekada. O tome je govorio i prvi čovek Partizana, Ostoja Mijailović.

- Obradović se još pre polaska u Atinu požalio da ga igrači ne slušaju, i da nema rešenje. Ja sam dan pre putovanja u Atinu zakazao sastanak sa Zoranom Savićem i Željkom Obradovićem i njegovim stručnim štabom. Željko je na sastanku izneo da igrači ne slušaju njegove odluke, da nema rešenje za tu situaciju. Tada je prvi put spomenuo ostavku njega i stručnog štaba. Zaključak sastanka je bio da ću im posle povratka iz Atine objasniti da moraju da poštuju svoje ugovore.

Što se tiče utakmice, videlo se u drugom poluvremenu da su svi potonuli. Kada sam video Željka u tom trenutku, samo što nisam zaplakao. Iako retko plačem...

Sutradan ujutru mi je stigla poruka od Obradovića: "Da li možemo da se čujemo?" Kao da sam predosetio da će ponuditi ostavku. Rekao mi je: "Vidi, ja sam doneo odluku, podnosim ostavku. Namerno sam ovo uradio u ovom trenutku, možete da nađete novog trenera. Igrači me ne slušaju, ne mogu više da izdržim". Rekao mi je da je doneo konačnu odluku - rekao je Mijailović.

Sada se pojavio i snimak koji nije bio poznat javnosti, sa meča u kom je Partizan poražen od Barselone u dramatičnoj završnici. Na snimku se jasno vidi kako Obradović zove igrače, ali njima ne pada na pamet da se odazovu. Oni su stajali daleko od njega i ovaj snimak definitivno dokazuje da je Željko izgubio svlačionicu i ekipu.

U ostalom, pogledajte i procenite sami...

