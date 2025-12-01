Slušaj vest

Mladi Finac je crno-beli dres zadužio krajem septembra 2025. godine, neposredno nakon završetka Evropskog prvenstva.

Visoki košarkaš rođen 2007. godine je ove sezone prvi put zaigrao u Evroligi, a u Partizanu se zapravo i upoznao sa seniorskom klupskom košarkom.

Intervju za "SKWEEK" i ono što je rekao Mika Murinen o svojim planovima za nastavak karijere neće se svideti navijačima Partizana.

Govorio je prvo o tome kako je doživeo svoje dobre partije za reprezentaciju Finske na Evropskom prvenstvu.

- Bilo je dobro iskustvo, bolje nego što sam očekivao. Bio sam povređen i tačno sam se vratio pred početak Evropskog prvenstva. Bilo je neočekivano. Košarkaška kultura je drugačija u Finskoj. Sada to raste i drugačije je, mnogo klinaca sada želi da igra košarku zbog onoga što smo mi uradili. Osećam se dobro što sam uzor deci. Posle Eurobasketa nije bilo euforije. Odmarao sam sa porodicom, devojkom, prijateljima, nije bilo previše ludo - rekao je Murinen.

1/19 Vidi galeriju Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Finac je priznao da nema nameru da ostane u Partizanu, a ovakva informacija nije nešto što se obično čuje od košarkaša bilo kog kluba.

- Teško da ću ostati u Evropi, ali postoji kao opcija. Ovo je samo jednogodišnja usputna stanica, da naučim što više mogu, da porastem kao igrač i da izvučem najviše što mogu iz ove prilike, pa da odnesem to na koledž i nadam se u NBA ligu - rekao je tinejdžer i dodao:

- Nude mi koledži ponude odavno. Sledeće godine bi trebalo da idem tamo pa ne odbijam i dalje nijednu ponudu, samo čekam. Pre bih otišao na koledž nego ostao u Evropi.

Bonus video: