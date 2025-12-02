Slušaj vest

Među mnoštvom sapunica u evropskoj košarci izdvojila se ona kada je pre nešto više od dve godine Nikola Mirotić menjao klub.

Zna se da je tada odbio Partizan, Panatinaikos i Monako, u intervjuu za Eurohoops je otkrio da je i Olimpijakos na listi odbijenih.

- Istina je. Nisam prihvatio ponudu. To je sve. Dali su ponudu, nisam je prihvatio i to je to.

Veći deo svoje karijere Mirotić je proveo na najvišem nivou svetske i evropske košarke, pa je pozvan da uporedi ono što je osetio sa dve strane Atlantskog okeana.

- Bilo je neverovatno. Brzina i kvalitet utakmica su za mene predstavljali šok. Tamo, čak i oni koji ne igraju… Možete videti da ti momci mogu u proseku da postignu po 15 do 20 poena na mečevima u Evropi. A sede na klupi, jer vole da budu tamo, u NBA ligi. Što se tiče negativne strane, možda je bilo previše putovanja. Mnogo stvari je individualno u NBA. Veoma je individualistički, i to mi se nije baš dopalo. Takođe, vređanje, koje je često. Kada sam stigao, bilo je mnogo vređanja, čak i na treninzima. Sve u svemu, to bilo dobro i potrebno iskustvo u mom životu.

Iako je goinama među najbolim igračima u Evroligi, sjajni centar još uvek nije dodao pehar namenjen osvajaču tog takmičennja u biografiju.

- To je dobro pitanje. Ujedno i teško, jer ne bi bilo fer prema sebi da upoređujem celu karijeru samo sa „neosvajanjem trofeja Evrolige“. Očigledno je da bih voleo da osvojim i to takmičenje i dodam na listu dostignuća, ali to nije nešto na šta ću se u potpunosti fokusirati u karijeri. Još uvek sam ovde. I dalje se borim, što je veoma pozitivno, sa ciljem osvajanja Evrolige - rekao je Mirotić.

