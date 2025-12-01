Slušaj vest

Sezona Partizana, 2025/2026, počela je sa dve vezane pobede u Evroligi i učinkom 3-2 u prvih pet kola.

Tada je sve izgledalo "kako treba", a onda se desio potpuni slom i na kraju - odlazak Željka Obradovića.

Kako je Obradović govorio posle Asvela, sadašnji tim Partizana, barem pojedinci, nemaju obzira prema njemu i članovima stručnog štaba.

Nedisciplina pojedinih igrača crno-belog tima naterala je ŽOC-a da podnese ostavku, a kako su i sa kojom energijom ulazili na parket - i ne treba da nas čudi odluka Obradovića.

Utakmica protiv Monaka u Beogradu, gde je Partizan nekako posle serije Monaka 22:0 uspeo da pobedi, bila je jasan pokazatelj da nešto ne štima u Partizanu.

Tako se na društvenim mrežama pojavio snimak ulaska igrača Partizana na teren prepune Beogradske arene. Delovali su kao da idu "na streljanje", govor tela bio je u skladu sa njihovim odnosom prema dresu i grbu, ali i najtrofejnijem treneru Evrope.

