NOVI SKANDALOZAN SNIMAK KOŠARKAŠA PARTIZANA! Navijači potpuno zgroženi - ovo je sramota šta oni rade (VIDEO)
Sezona Partizana, 2025/2026, počela je sa dve vezane pobede u Evroligi i učinkom 3-2 u prvih pet kola.
Tada je sve izgledalo "kako treba", a onda se desio potpuni slom i na kraju - odlazak Željka Obradovića.
Kako je Obradović govorio posle Asvela, sadašnji tim Partizana, barem pojedinci, nemaju obzira prema njemu i članovima stručnog štaba.
Nedisciplina pojedinih igrača crno-belog tima naterala je ŽOC-a da podnese ostavku, a kako su i sa kojom energijom ulazili na parket - i ne treba da nas čudi odluka Obradovića.
Utakmica protiv Monaka u Beogradu, gde je Partizan nekako posle serije Monaka 22:0 uspeo da pobedi, bila je jasan pokazatelj da nešto ne štima u Partizanu.
Tako se na društvenim mrežama pojavio snimak ulaska igrača Partizana na teren prepune Beogradske arene. Delovali su kao da idu "na streljanje", govor tela bio je u skladu sa njihovim odnosom prema dresu i grbu, ali i najtrofejnijem treneru Evrope.
