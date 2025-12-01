Slušaj vest

Posle kraće pauze zbog reprezentativnog prozora, vraća se Evroliga tokom ove nedelje, a jedna od utakmica koja će sasvim sigurno privući najviše pažnje jeste duel Partizana i Bajerna, pre svega zbog dramatičnih dešavanja u taboru crno-belih i aktuelne situacije posle ostavke najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića.

Ovaj susret je na programu u četvrtak od 20.45h u Beogradskoj areni, a iz Bajerna su u svom stilu već počeli da najavljuju gostovanje u Beogradu.

Naravno, u centru pažnje na terenu će biti kapiten Bajerna Vladimir Lučić, koji je afirmaciju stekao u Partizanu.

''Partizanovo dete i Bajernova legenda - svi volimo Lučića''., napisali su na X nalogu Bajerna gde je Lučić prikazan u dresovima oba kluba