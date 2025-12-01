Slušaj vest

Posle kraće pauze zbog reprezentativnog prozora, vraća se Evroliga tokom ove nedelje, a jedna od utakmica koja će sasvim sigurno privući najviše pažnje jeste duel Partizana i Bajerna, pre svega zbog dramatičnih dešavanja u taboru crno-belih i aktuelne situacije posle ostavke najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića.

Ovaj susret je na programu u četvrtak od 20.45h u Beogradskoj areni, a iz Bajerna su u svom stilu već počeli da najavljuju gostovanje u Beogradu.

Naravno, u centru pažnje na terenu će biti kapiten Bajerna Vladimir Lučić, koji je afirmaciju stekao u Partizanu.

''Partizanovo dete i Bajernova legenda - svi volimo Lučića''., napisali su na X nalogu Bajerna gde je Lučić prikazan u dresovima oba kluba

Ne propustiteEvroligaČEKA SE POTPIS! Partizanova transfer želja će uskoro eksplodirati?
Kori Džozef
EvroligaNOVI SKANDALOZAN SNIMAK KOŠARKAŠA PARTIZANA! Navijači potpuno zgroženi - ovo je sramota šta oni rade (VIDEO)
Željko Obradović
EvroligaMIKA MURINEN SE OGLASIO O BUDUĆNOSTI: "Teško da ću ostati..."
partizan-fmp-490687.JPG
EvroligaBiće na teškom zadatku: Mirko Ocokoljić vodi Partizan protiv Bajerna, a pogledajte neke njegove fotografije sa terena (FOTO)
Mirko Ocokoljić

Kapiten Partizana Vanje Marinković stao ispred ekipe i održao govor pred navijačima Izvor: MONDO