Košarkaški klub Bajern Minhen na sjajan način najavio je okršaj sa Partizanom u 14. kolu Evrolige.

Bajern je na svom zvaničnom Instagram nalogu objavio fotografiju Vladimira Lučića, koji se afirmisao upravo u dresu Partizana.

Bavarci su "okačili" svog kapitena u dresovima minhenskog i beogradskog kluba, uz moćnu poruku:

"Dete Partizana, legenda Bajerna, svi volimo Lučića."

Podsetimo Lučić je nastupao za Partizan od 2008. do 2013. godine. Bio je kapiten crno-belih, sa kojima je osvojio čak 13 trofeja. Iz Partizana se preselio u Valensiju, a nakon tri godine u Španiji stacionirao se 2016. u Bajernu i postao ikona nemačkog kluba. Priželjkivali su navijači Partizana silno povratak legendarnog kapitena, ali do dogovora nije došlo. Srbin je rešio da ostane u Bajernu do kraja karijere, pa je u maju potpisao novi dvogodišnji ugovor sa Bavarcima.

Podsetimo, Partizan i Bajern odmeriće snage u četvrtak u Beogradskoj areni od 20.45.

