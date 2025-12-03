Podsetimo Lučić je nastupao za Partizan od 2008. do 2013. godine. Bio je kapiten crno-belih, sa kojima je osvojio čak 13 trofeja. Iz Partizana se preselio u Valensiju, a nakon tri godine u Španiji stacionirao se 2016. u Bajernu i postao ikona nemačkog kluba. Priželjkivali su navijači Partizana silno povratak legendarnog kapitena, ali do dogovora nije došlo. Srbin je rešio da ostane u Bajernu do kraja karijere, pa je u maju potpisao novi dvogodišnji ugovor sa Bavarcima.