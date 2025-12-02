Slušaj vest

Slučaj Željko Obradović još se nije rešio, a košarkaše Partizana u četvrtak od 20.45 čeka novi težak evroligaški izazov protiv Bajerna iz Minhena u Beogradskoj Areni.

Svi sa nestrpljenjem čekaju Obradovićevo obraćanje javnosti, ali i odluku uprave crno-belih o novom treneru, a čelnici Partizana oglasili su se važnim saopštenjem pred susret sa Bajernom.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

KK Partizan objavio je cene pojedinačnih ulaznica za ovaj duel i one se kreću od 2.500 do 16.500 dinara.

Foto: KK PARTIZAN

Slobodna prodaja dnevnih ulaznica za utakmicu protiv Bajerna počinje 03. decembra u 12 časova i odvijaće se putem linka na sajtu partizan.basketball, zatim sajta efinity.rs, na blagajni Beogradske arene (blagajna sever) i Efinity prodajnim mestima (Sava Centar i Dom omladine).

- Jedini ovlašćeni prodavci dnevnih ulaznica za utakmice KK Partizan su SixTix (bivši Fancee tickets) i Efinity. Kupovinom putem nezvaničnih sajtova, ViaGoGo i sl. rizikujete da postanete žrtva prevare - naglašavaju iz Partizana.

BONUS VIDEO: