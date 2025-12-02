Slušaj vest

Slučaj Željko Obradović još se nije rešio, a košarkaše Partizana u četvrtak od 20.45 čeka novi težak evroligaški izazov protiv Bajerna iz Minhena u Beogradskoj Areni.

Svi sa nestrpljenjem čekaju Obradovićevo obraćanje javnosti, ali i odluku uprave crno-belih o novom treneru, a čelnici Partizana oglasili su se važnim saopštenjem pred susret sa Bajernom.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

KK Partizan objavio je cene pojedinačnih ulaznica za ovaj duel i one se kreću od 2.500 do 16.500 dinara.

KK Partizan.jpg
Foto: KK PARTIZAN

Slobodna prodaja dnevnih ulaznica za utakmicu protiv Bajerna počinje 03. decembra u 12 časova i odvijaće se putem linka na sajtu partizan.basketball, zatim sajta efinity.rs, na blagajni Beogradske arene (blagajna sever) i Efinity prodajnim mestima (Sava Centar i Dom omladine).

- Jedini ovlašćeni prodavci dnevnih ulaznica za utakmice KK Partizan su SixTix (bivši Fancee tickets) i Efinity. Kupovinom putem nezvaničnih sajtova, ViaGoGo i sl. rizikujete da postanete žrtva prevare - naglašavaju iz Partizana.

Ne propustiteKošarkaOBRADOVIĆ NIJE REKAO SVOJU POSLEDNJU REČ! Bivši trener Partizana neće odustati od svoje ljubavi
Željko Obradović nije rekao svoju poslednju reč?
KošarkaŽELJKO OBRADOVIĆ SE DANAS OBRAĆA JAVNOSTI?! Proslavljeni as Partizana otkriva: Odlazak nije definitivan - rasplet tek sledi! Imam informacije...
Željko Obradović
KošarkaSRAMAN UDAR NA ŽELJKA OBRADOVIĆA! Komšije šokirale region: Legendarni trener je majstor manipulacije!
Željko Obradović
KošarkaNIKADA BESPOMOĆNIJEG ŽELJKA OBRADOVIĆA NISAM VIDEO! Čović: Pitanje je da li ga igrači vide, a kamoli slušaju...
čović 5.jpg

 BONUS VIDEO:

Grobari, Željko Obradović, podrška navijača Izvor: Kurir