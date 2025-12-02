Slušaj vest

Bek Olimpije Milana Dijego Flakadori biće van terena na neodređeno vreme nakon što je podvrgnut operaciji srca, saopštio je italijanski klub.

"Dijego Flakadori je podvrgnut zakazanoj marginalno invazivnoj kardiološkoj proceduri, nakon koje će morati da se odmara nekoliko dana pre nego što se postepeno vrati aktivnostima", navodi se u saopštenju Olimpije Milano.

Flakadori (29) je ove sezone zabeležio samo jedan nastup u Evroligi, dok je u italijanskoj LBA ligi nastupio sedam puta uz učinak od 1,1 poen po meču.

Italijanski košarkaš stigao je u Milano 2023. godine, a u Evroligi je ranije igrao za Bajern Minhen, dok je u Evrokupu zabeležio 77 utakmica u dresu Trenta. Reprezentativni nastupi uključuju kvalifikacije za Mundobasket 2019. i 2023, kao i za Evrobasket 2025.

Armani će nakon pauze zbog FIBA termina nastaviti sezonu gostovanjem Baskoniji u petak, dok dva dana kasnije u LBA ligi dočekuje Trento.

Klub trenutno ima skor 7-6 u Evroligi.

Kurir sport / Sportske.net

