Početak sezone nije bio tako bajkovit kao kraj iste za ekipu Fenerbahčea. Međutim, serija pobeda u poslednje vreme vratila ih je na kolosek i sada su nadomak vrha lestvice u Evroligi.

Prvak Starog kontinenta deluje sve organizovanije i bolje na parketu uprkos brojnim promenama, a na sve se prilagodio i trener Šarunas Jasikevičijus kog klub želi da nagradi novim ugovorom.

Nekadašnji strateg Žalgirisa i Barselone na stolu ima svežu ponudu turskog velikana javljaju tamošnji mediji. To uključuje i povećanje njegove plate.

Očekuje se da Jasikevičijus svoj odgovor da kroz nekoliko dana, dok klub čeka odluku.

Ova odluka došla je na inicijativu nove uprave na čelu sa predsednikom Sadetinom Saranom koji je preuzeo poziciju u septembru ove godine.

