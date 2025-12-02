Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke ubedjen je da njegov saigrač Semi Odželej treba da bude defanzivac godine u Evroligi.

"On je neverovatan za nas. Počinjem kampanju veoma rano, Semi za defanzivnog igrača godine! On radi sve. Od kada je došao novi trener, imamo najbolju odbranu u Evroligi. Ponosan sam na sebe, svoju odbranu i trud ove godine u odbrani, ali moram da kažem da je Semi pravi. Počinjem rano kampanju za defanzivnog igrača godine. Semi automatik za defanzivca godine", rekao je Moneke u podkastu "Amerikanos".

Odželej ove sezone u Evroligi ima prosek od 8.1 poen, 3.2 skoka, 0.6 asistencija, 0.8 blokada, uz indeks korisnosti 8.5 za skoro 22 minuta igre.

Zvezda u narednom kolu Evrolige u petak 5. decembra dočekuje Barselonu u rasprodatoj Beogradskoj areni.

