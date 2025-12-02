Slušaj vest

Crvena zvezda u petak dočekuje Barselonu u meču 14. kola Evrolige, a očekuje se rekordna poseta u Beogradskoj Areni.

Popularnost meča potvrđuje i brzina rasprodaje ulaznica – za samo devet minuta nestale su sve karte u slobodnoj prodaji, od mesta kraj terena do najvišeg nivoa 400.

Ove sezone Crvena zvezda pruža sjajne partije i trenutno je na deobi prvog mesta sa skorom 9-4.

Posebno impresivna je forma na svom terenu gde je crveno-beli tim zabeležio samo jedan poraz – na startu sezone protiv Olimpije iz Milana, dok je ekipu vodio Janis Sferopulos. Od kada je na klupi postavljen Saša Obradović, Zvezda je u "Areni" vezala sedam uzastopnih pobeda.

