Srpski centar je peh doživeo tokom utakmice sa Olimpijakosom, pošto je povredio je ruku.

Uroš Plavšić Foto: Starsport

Dodaje se da će uskoro biti poznati detalji povrede Plavšića, kada se klub bude oglasio, ali čini se da će trener Saša Obradović morati protiv Barselone bez još jednog centra.

Zvezda protiv Barselone igra u petak od 20.00, a Obradović će najverovatnije na raspolaganju od klasičnih centara imati samo Donatasa Motiejunasa.

Ekipa Saše Obradović ima skor 9-4 i deli prvo mesto sa Hapoelom iz Tel Aviva.

