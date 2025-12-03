Slušaj vest

Crveno-beli su na čelu Evrolige pošto imaju devet pobeda i četiri poraza, što je identičan učinak Hapoela iz Tel Aviva i Panatinaikosa.

Zvezda je kao domaćin u prethodnom kolu pobedila Olimpijakos rezultatom 91:80.

- Imamo velike ciljeve i nadanja, postoje timovi protiv kojih se više raduješ da igraš, jer ti mečevi pokazuju gde se nalaziš. Ulazak u ovu utakmicu, za navijače je bio super važan. Očekivao sam da će meč biti neizvestan i bio je. Na poluvremenu nije bilo ničeg specijalnog. Znali smo da smo uradili dobre stvari, kao i da nešto možemo da uradimo bolje. Mislim da je to bila jedna od prvih utakmice ove sezone gde smo mi u trećoj četvrtini ispustili prednost. U jednom trenutku smo gubili 12 poena - rekao je Čima Moneke gostujući u podkastu "Amerikanos" i nastavio:

- Sećam se da sam pomislio: Ovo je njihov nalet, ali mi ćemo se vratiti. To je razlika kod ove ekipe i kod mene. Nijednog trenutka, otkada je došao Obradović, nisam pomislio da ćemo izgubiti utakmicu, koju god! To je bila luda atmosfera, Saša je kuvao, ali smo uradili sjajne stvari i on i ekipa su pronašli načine da budemo efikasni. Pokazali smo da smo noćna mora za protivnike kada igramo našu košarku, što nam je pošlo za rukom u finišu utakmice.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zvezda je od četiri poraza ove sezone tri zabeležila kao gost.

- Ako pogledaš na tri poraza. Prvi poraz u Minhenu, druga utakmica u sezoni – povrede su bile problem, a i dalje nismo imali naš identitet. Onda se desila promena. U Dubaiju nisam igrao, u poslednjem trenutku se desila odluka, Džordan nije igrao, Izundu se povredio... Da sam igrao, pobedili bismo. Na meču sa Valensijom Nvora i ja smo se tek vratili. Promašio sam mnogo zicera. Šutirao sam jedan od osam iz igre, a izgubili smo samo tri razlike. Očigledno da se osećamo drugačije kod kuće, ali postoje jasni razlozi zašto smo izgubili te tri utakmice u gostima i bićemo u redu - poručio je Čima Moneke.

Narednu utakmicu Crvena zvezda će igrati u petak od 20 časova protiv Barselona. Ulaznice za ovaj meč u Beogradskoj areni su rasprodate u rekordnom roku.

