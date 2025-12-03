Prvobitni ugovor potpisan je na tri meseca, ali je bilo jasno da obe strane žele produžetak saradnje, tako da je do dogovora brzo došlo. I sam Motiejunas nije krio koliko mu je lepo u Beogradu, te je posle pobede protiv Panatinaikosa imao izjavu koja sve potvrđuje.

- Ja ne bih rekao da sam promenio sezonu. Momci su bili ovde, sve je već bilo postavljeno. Ja sam samo došao i pokušao da dam primer kroz svoj rad. Uvek sam verovao da je najbolji način vođstva, primerom, a ne rečima. Grupa igrača koju imamo je stvarno dobra, samo su bili u nekoj vrsti pada. Ne bih rekao da je atmosfera bila loša, već više da nisu bili dovoljno povezani, možda nisam najbolji u objašnjavanju, ali znate na šta mislim. To su sjajni momci, i ja sam samo došao, pokazao ko sam, i počeli smo da se borimo zajedno. Videli su kako radim na treninzima, kako pristupam svemu, i krenuli su da slede taj primer - rekao je on tada, pa dodao: