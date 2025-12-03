DETONACIJA SA MALOG KALEMEGDANA! Crvena zvezda završila ozbiljan posao! Navijači će biti ODUŠEVLJENI!
Detonacija sa Malog Kalemegdana - Donatas Motiejunas ostaće u Crvenoj zvezdi!
Prema saznanjima Meridian sporta, centar koji je za kratko vreme postao ljubimac Delija, dogovorio je produžetak saradnje sa Zvezdom.
Crvena zvezda uspela je da završi važan posao jer je Litvanac postao jedan od najboljih igrača tima od dolaska iz Monaka.
Prvobitni ugovor potpisan je na tri meseca, ali je bilo jasno da obe strane žele produžetak saradnje, tako da je do dogovora brzo došlo. I sam Motiejunas nije krio koliko mu je lepo u Beogradu, te je posle pobede protiv Panatinaikosa imao izjavu koja sve potvrđuje.
- Ja ne bih rekao da sam promenio sezonu. Momci su bili ovde, sve je već bilo postavljeno. Ja sam samo došao i pokušao da dam primer kroz svoj rad. Uvek sam verovao da je najbolji način vođstva, primerom, a ne rečima. Grupa igrača koju imamo je stvarno dobra, samo su bili u nekoj vrsti pada. Ne bih rekao da je atmosfera bila loša, već više da nisu bili dovoljno povezani, možda nisam najbolji u objašnjavanju, ali znate na šta mislim. To su sjajni momci, i ja sam samo došao, pokazao ko sam, i počeli smo da se borimo zajedno. Videli su kako radim na treninzima, kako pristupam svemu, i krenuli su da slede taj primer - rekao je on tada, pa dodao:
- Kao veteran, moj posao je da ih držim na okupu. Ne pokušavam da se stavljam ispred bilo koga. Na kraju krajeva, ovo je srpski klub i srpski igrači su najvažniji u Zvezdi. Sa svoje strane, trudim se da sve povežem i da pomažem da pobeđujemo. Dok pobeđujemo, svi su zadovoljni.
Ove sezone, u Evroligi, Motiejunas prosečno beleži 8.3 poena, 2.6 skoka i jednu asistenciju po meču, za prosečan indeks korisnosti 10.1.
Kurir sport / Meridian sport
